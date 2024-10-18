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الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين النصر والشباب (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين النصر والشباب (صور) - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين النصر والشباب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:06 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والشباب بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم على ملعب “ نادي الشباب ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين. 

ويقود هجوم فريق النصر أمام الشباب البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

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تشكيل النصر أمام الشباب

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تشكيل الشباب أمام النصر 

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ترتيب النصر والشباب في الدوري السعودي 

ويقع فريق النصر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يحل الشباب في المركز الرابع  بـ12 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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