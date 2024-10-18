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8 صور ترصد فرحة لاعبي يد الأهلي بالتأهل لنهائي بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

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8 صور ترصد فرحة لاعبي يد الأهلي بالتأهل لنهائي بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

8 صور ترصد فرحة لاعبي يد الأهلي بالتأهل لنهائي بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:06 مساءً - كرة اليد، نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز علي نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي  صورا رصدت من خلالها فرحة لاعبي الفريق عقب التأهل للمباراة النهائية. 

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وفاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ستيفان مادسن المدير الفني، على نظيره الزمالك بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور قبل النهائي من منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في المغرب.

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وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة (15-13).

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وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26.

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الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لـ كرة اليد 

وكان فريق كرة اليد بنادي الزمالك تأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد الفوز على نظيره أديدجا البنيني بنتيجة 45-26 في ربع نهائي البطولة التي تقام في المغرب من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 25 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 45-26.

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يذكر، أن فريق يد الزمالك استطاع، التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز في الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام منتدى المغربي والصداقة الكاميروني وكيركوس الإثيوبي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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