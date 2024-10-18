الرياضة - 09:51 - إنريكي يحذر لاعبي باريس سان جيرمان قبل مواجهة ستراسبورج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:51 مساءً - طالب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فريقه بتوخي الحذر، حيث يواجه اختبارا صعبا أمام فريق ستراسبورج "الخطير"، خاصة وأنه يهدف لمواصلة سلسلة عدم الخسارة في الدوري الفرنسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن سان جيرمان يعود للعب على ملعب الأمراء للمرة الأولى، بعد ثلاثة أسابيع، غدا السبت عندما يستضيف ستراسبورج، الذي يحتل المركز السابع، والذي ربما يستحق التواجد في مركز أفضل.

وحتى الآن لم يخسر ستراسبورج سوى مباراة واحدة هذا الموسم، عندما فشل في الحفاظ على تقدمه 3 / 1 أمام ليون ليخسر 3 / 4 في أغسطس، بينما فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه وتعادل مع فريق ليل وآنجيه ومونبيلييه.

هذا يظهر الخطر الذي يمكن أن يشكله ستراسبورج على سان جيرمان، الذي دخل فترة التوقف بسبب روزنامة المباريات الدولية، وهو يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف موناكو.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي:" لن تكون مباراة سهلة، وقمت بالفعل بتحذير اللاعبين".

وأضاف: "ستراسبورج هو الفريق الأصغر سنا في الدوري الفرنسي، ولديه العديد من اللاعبين الجيدين. إنه فريق خطير يسجل الأهداف ويضغط بقوة. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة".

وأردف: "هناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عندما تقرر من سيشارك من اللاعبين في المباراة. أول مباراة عقب فترة التوقف الدولي لا تكون سهلة أبدا، وهذه هي قضية الغد".