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الإسماعيلي يفوز على البدع القطري بخماسية وديا - أخبار كلمتك

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الإسماعيلي يفوز على البدع القطري بخماسية وديا - أخبار كلمتك

الإسماعيلي يفوز على البدع القطري بخماسية وديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:50 مساءً - فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بخماسية دون رد، على نظيره البدع القطري، في أولى مباريات الفريق بمعسكر الدراويش المقام حاليا بدولة قطر، والتي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب استاد الدوحة.

سجل خماسية الإسماعيلي كل من نادر فرج في الدقيقة 12، ومروان حمدي في الدقيقة 18، وخالد النبريصي هدفين في الدقيقتين 25 و47، ومحمد بيومي في الدقيقة 80.

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وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كل من، أحمد عادل في حراسة المرمى، ومحمد نصر، وعماد حمدي، ومحمد عمار، وعبد الكريم مصطفى، ونادر فرج، ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع، ومحمد بيومي، وخالد النبريصي ومروان حمدي.

وخلال أحداث الشوط الثاني شارك كل من: حاتم سكر، إيريك تراوري، إبراهيم عبد العال، عمر القط، محمد زيدان، علي الملواني، محمد خطاري، حسن صابر وعبدالله السعيد

وشهدت المباراة حضور كوكبة من نجوم الإسماعيلي القدامى، في مقدمتهم محمد فكري الصغير، فوزي جمال، زيدان النبوي ومحمد عبد الوهاب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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