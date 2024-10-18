الإسماعيلي يفوز على البدع القطري بخماسية وديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:50 مساءً - فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بخماسية دون رد، على نظيره البدع القطري، في أولى مباريات الفريق بمعسكر الدراويش المقام حاليا بدولة قطر، والتي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب استاد الدوحة.

سجل خماسية الإسماعيلي كل من نادر فرج في الدقيقة 12، ومروان حمدي في الدقيقة 18، وخالد النبريصي هدفين في الدقيقتين 25 و47، ومحمد بيومي في الدقيقة 80.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كل من، أحمد عادل في حراسة المرمى، ومحمد نصر، وعماد حمدي، ومحمد عمار، وعبد الكريم مصطفى، ونادر فرج، ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع، ومحمد بيومي، وخالد النبريصي ومروان حمدي.

وخلال أحداث الشوط الثاني شارك كل من: حاتم سكر، إيريك تراوري، إبراهيم عبد العال، عمر القط، محمد زيدان، علي الملواني، محمد خطاري، حسن صابر وعبدالله السعيد

وشهدت المباراة حضور كوكبة من نجوم الإسماعيلي القدامى، في مقدمتهم محمد فكري الصغير، فوزي جمال، زيدان النبوي ومحمد عبد الوهاب.

وديا، الإسماعيلي يفوز أمام طلائع الجيش بثنائية زمالك 2009 يفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في دوري الجمهورية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.