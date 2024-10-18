مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:38 مساءً - أعلن نادي استقلال طهران الإيراني، تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب الألباني ميودراغ بوزوفيتش الذي رحل بسبب سوء النتائج.

ويحتل فريق استقلال طهران المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيراني، بعد أن حقق 6 نقاط فقط من 7 مباريات حتى الآن.

وكانت آخر محطات بيتسو موسيماني هي توليه القيادة الفنية لفريق أبها السعودي والذي رحل عن منصبه بعدما قاد الفريق إلى الهبوط من الدوري السعودي للمحترفين إلى الدرجة الأولى.

ماذا قدم موسيماني مع أبها بالدوري السعودي؟

وقاد موسيماني فريق أبها في 15 مباراة بالدوري السعودي فاز في 5 مواجهات فقط وخسر في 7 وتعادل بثلاث لقاءات.

وتلقى الجنوب أفريقي أكبر هزيمة في مسيرته التدريبية أمام النصر بثمانية أهداف دون رد، في الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة، وأكبر فوز للفريق تحت قيادة موسيماني كان أمام الاتحاد حيث فاز الفريق بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثلاثين من دوري روشن.

كما أن فريق أبها تحت قيادة موسيماني هو أكثر فريق تلقى أهداف هذا الموسم بالدوري السعودي برصيد 87 هدفا.

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