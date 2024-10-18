الرياضة - 09:13 - بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا لنادي الاستقلال الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - أعلن نادي الاستقلال الإيراني، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المدير الفني الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي الأسبق.

ووقع بيتسو موسيماني عقدًا مع العملاق الإيراني الاستقلال، اليوم الجمعة، ليبدأ مهمته الأولى بعد أيام قليلة.

وينضم إلى فريق بيتسو موسيماني الفني المكون من ماهير دافيدز وكابيلو رانجواجا وموسي ماتلابا وكايل سولومون.

تجربة موسيماني مع الأهلي

وكان موسيماني قد تولى تدريب الأهلي في أكتوبر 2020 خلفا للسويسري رينيه فايلر، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها بتواجد مدرب إفريقي (غير مصري) على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي.

وخلال عام وتسعة أشهر، نجح موسيماني في تسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي بعدما قاد الفريق لحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2020 و2021، وذلك بعد غياب البطولة عن المارد الأحمر لمدة سبع سنوات، كما كان قريبا من تحقيق رقم قياسي جديد في حال تُوِّج الأهلي بلقب البطولة في نسختها الماضية، ولكن خسر الأهلي المباراة النهائية أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد.

ومع موسيماني، عزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر أندية القارة الإفريقية تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما وصل إلى لقبه العاشر، بفارق خمس بطولات عن كل من الزمالك ومازيمبي الكونغولي.

وبخلاف بطولتَي دوري الأبطال الإفريقي، تُوج الأهلي تحت قيادة موسيماني بلقب السوبر الإفريقي مرتين، ولقب كأس مصر مرة واحدة، بالإضافة إلى حصد ميداليتين برونزيتين ببطولة كأس العالم للأندية في نسختَي (قطر 2020 والإمارات 2021).

وإجمالا، قاد بيتسو موسيماني الأهلي في 97 مباراة في جميع البطولات، وحقق 65 انتصارا، وتعادل في 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل الأهلي معه 199 هدفا، وتلقت شباكه 81 هدفا.

وخسر الأهلي مع موسيماني لقب بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي لصالح غريمه الزمالك، كما خسر الفريق مع المدرب الجنوب إفريقي لقب السوبر المصري بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بضربات الترجيح، بجانب لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية.