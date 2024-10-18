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إصابة يحيى الدرع بقطع في الرباط الصليبي - أخبار كلمتك

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إصابة يحيى الدرع بقطع في الرباط الصليبي - أخبار كلمتك

إصابة يحيى الدرع بقطع في الرباط الصليبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - أعلن يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق فيزبرم المجري إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة. 


وكتب الدرع عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك  قدر الله ما شاء فعل قطع في الرباط الصليبي. 

تفاصيل إصابة يحيى الدرع 

جاء ذلك بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة فريقه فيزبريم المجري أمام فريديريشيا الدنماركي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسقط الدرع على أرض الملعب بعد إصابته في الركبة، وخرج محمولًا على أكتاف زملائه.

وفاز فيزبريم على فيدريشيا بنتيجة 34-32 في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ومن المرجح أن يغيب الدرع عن بطولة العالم التي تقام مطلع العام المقبل، في ضربة قوية لمنتخب مصر لكرة اليد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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