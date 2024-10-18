إصابة يحيى الدرع بقطع في الرباط الصليبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - أعلن يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق فيزبرم المجري إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.



وكتب الدرع عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك قدر الله ما شاء فعل قطع في الرباط الصليبي.

تفاصيل إصابة يحيى الدرع

جاء ذلك بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة فريقه فيزبريم المجري أمام فريديريشيا الدنماركي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسقط الدرع على أرض الملعب بعد إصابته في الركبة، وخرج محمولًا على أكتاف زملائه.

وفاز فيزبريم على فيدريشيا بنتيجة 34-32 في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ومن المرجح أن يغيب الدرع عن بطولة العالم التي تقام مطلع العام المقبل، في ضربة قوية لمنتخب مصر لكرة اليد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.