بيراميدز يخوض مرانه الأول على ملعب الكريكيت في أبوظبي استعدادا للزمالك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:40 مساءً - خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

واستمر المران لمدة ساعة ونصف، في أول التدريبات بعد وصول البعثة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وشهد التدريب العديد من الفقرات الخططية التي نفذها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين.

انضمام الثلاثي الدولي لبعثة بيراميدز

واكتملت صفوف بعثة نادي بيراميدز في أبوظبي بانضمام الثلاثي الدولي المحترف، استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ووصل تباعا لفندق إقامة بيراميدز في أبوظبي الثلاثي الدولي، محمد الشيبي قادما من المغرب، وفيستون ماييلي قادما من الكونغو، وبلاتي توريه قادما من بوركينا فاسو، لتكمل صفوف الفريق استعدادا للسوبر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

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