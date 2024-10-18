الرياضة - 08:37 - مباراة استثنائية وحيدة.. ما هي القواعد المنظمة لبطولة السوبر المصري في الإمارات؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:37 مساءً - السوبر المصري.. تتوجه الأنظار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستضيف البطولة المصرية المحلية، في الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر 2024.

ويشارك في بطولة كأس السوبر المصري 2024، في الإمارات كل من الأهلي "بطل الدوري الممتاز"، وبيراميدز "بطل كأس مصر"، وسيراميكا "بطل كأس الرابطة"، والزمالك "صاحب الكارت الذهبي".

وتنطلق مباريات السوبر المصري يوم الأحد المقبل، حيث ستقام مباراتان في الدور نصف النهائي، ويلتقي الفائز من كل مواجهة مع الآخر في المباراة النهائية، والخاسر في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر.

مواعيد مباريات السوبر المصري والقنوات الناقلة

الزمالك ضد بيراميدز

الموعد: الأحد 20 أكتوبر 2024

التوقيت: الرابعة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة وخمس دقائق مساء بتوقيت أبو ظبي.

الملعب: ستاد آل نهيان

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس اتش دي 1 - أبو ظبي الرياضية - إم بي سي مصر.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

الموعد: الأحد 20 أكتوبر 2024

التوقيت: الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

الملعب: محمد بن زايد

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس اتش دي 1 - أبو ظبي الرياضية - إم بي سي مصر.

ما هي القواعد المنظمة لبطولة السوبر المصري؟

السوبر المصري يقام من دورين، الدور الأول هو نصف النهائي، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي خلاله بالتعادل سيتم اللجوء لركلات ترجيح مباشرة.

ما ينطبق على الدور نصف النهائي سينطبق على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أما المباراة النهائية ففي حال التعادل، سيتم اللجوء لشوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة.