نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 08:37 - أهداف مباراة الهلال والفيحاء اليوم.. الموج الأزرق ينتصر بثلاثية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:37 - أهداف مباراة الهلال والفيحاء اليوم.. الموج الأزرق ينتصر بثلاثية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:37 - أهداف مباراة الهلال والفيحاء اليوم.. الموج الأزرق ينتصر بثلاثية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:37 مساءً - عزز فرقي الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وتقدم الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 81 سجل محمد القحطاني الهدف الثالث للهلال.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الأهلي على مضيفه الخليج 3/صفر.

وتقدم الأهلي عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 55، قبل أن يسجل إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وبعد ذلك بأربع دقائق سجل ميريح ديميرال الهدف الثالث للأهلي.

ورفع الأهلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الخليج عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:31 - تطور جديد في سعر الحديد والأسمنت اليوم.. الثلاثاء 12 نوفمبر2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق