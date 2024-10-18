الرياضة - 08:20 - مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - بث مباشر مباراة النصر والشباب، اليوم الجمعة، الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والشباب في الجولة 7 من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والسعودية صوب أرضية ملعب «الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب»، والذي يحتضن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونظيره الشباب، لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي، حيث يبحث العالمي عن الفوز ومواصلة الضغط على الاتحاد صاحب الوصافة.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 14 نقطة من 6 مباريات خاضها رفقاء رونالدو في دوري روشن حتى الآن، بواقع 4 انتصارات وتعادلين.

بينما يحتل فريق الشباب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 12 نقاط من 6 مباريات خاضها «الليث الأبيض» في دوري روشنحتى الآن، بواقع 4 انتصارات وهزيمتين لرفقاء عبد الرزاق حمد الله.

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة النصر والشباب، اليوم الجمعة، الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والشباب في الجولة 7 من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.