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السوبر المحلي، 10 صور ترصد مران الأهلي الأول بالإمارات - أخبار كلمتك

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السوبر المحلي، 10 صور ترصد مران الأهلي الأول بالإمارات - أخبار كلمتك

السوبر المحلي، 10 صور ترصد مران الأهلي الأول بالإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:06 مساءً - خاض الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي مرانه الجماعي الأول على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، في دولة الإمارات استعدادًا لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة عدة صور رصدت من خلالها المران الأول للنادي الأهلي بأبوظبي استعدادا للسوبر المحلي. 

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تفاصيل مران الأهلي الأول بالإمارات 

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات خططية متنوعة خلال مران الفريق وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني.

وانتظم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي في المران الأول للفريق والذي  أقيم اليوم علي ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا بعد غد الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

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ويستهل الأهلي مشواره في بطولة السوبر المصري بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا بعد غد الأحد في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلاقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق مساء بعد غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة. 

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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