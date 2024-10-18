في غياب محمد شريف، أهلي جدة يفوز على الخليج 3-0 بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:06 مساءً - فاز فريق أهلي جدة على نظيره الخليج بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “استاد الأمير محمد بن فهد” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الهدف الأول لفريق أهلي جدة اللاعب فراس البريكان بالدقيقة 55، ثم أضاف أيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 70، وجاء الهدف الثالث عن طريق ميريح ديميرال بالدقيقة 74.

وشهدت المباراة غياب المحترف المصري محمد شريف لاعب فريق الخليج بسبب الإصابة.

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج

تشكيل الخليج أمام أهلي جدة

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