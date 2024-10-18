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الرياضة - 08:03 - كونتي: نابولي لا يزال في مرحلة العمل والبناء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:03 - كونتي: نابولي لا يزال في مرحلة العمل والبناء - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:03 - كونتي: نابولي لا يزال في مرحلة العمل والبناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:03 مساءً - يرى أنطونيو كونتي مدرب نابولي، أن فريقه ربما يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لكنه لا يفكر في ذلك ويرى أنه لا يزال أمامه الكثير من العمل من أجل بناء مستقبل قوي للفريق.

وخسر نابولي 3-صفر أمام هيلاس فيرونا في أول مباراة بقيادة كونتي في الجولة الافتتاحية للدوري لكن الآن بعد أن ظل فريقه بدون هزيمة منذ ذلك الحين، يشعر المدرب بالقلق من الحماس الزائد.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إمبولي بعد غد الأحد، نقله قناة أبو ظبي الرياضية: "نحن في مرحلة 'العمل قيد التقدم'، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط. وإلا فإننا جميعا سوف نستخف بالمسار الذي يتعين علينا أن نسلكه في مرحلة إعادة البناء التي نمر بها حاليا إننا في البداية فقط.

وواصل: "الانتصارات تُبنى ولا تُخترع لكن ما أشعر أنني أستطيع ضمانه هو إعادة بناء الأسس القوية التي يمكن أن تدوم مع الوقت".

وبات كونتي بدون لاعب الوسط ستانيسلاف لوبوتكا الذي أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده سلوفاكيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وبدأ لوبوتكا كل مباريات الدوري السبع تحت قيادة كونتي وكان حاضرا دائما في التشكيلة الأساسية الموسم الماضي لكن المدرب واثق من أن الدولي الاسكتلندي بيلي جيلمور جاهز لما ستكون مشاركته الأولى من البداية في الدوري الإيطالي.

وقال كونتي "إنها ليست مشكلة خطيرة للغاية ولكن يتعين علينا مواجهتها والتعافي، ومن الواضح أنني آسف لأنه كان يقدم أداء مميزا للغاية (لوبوتكا) لكن في نفس الوقت ستكون فرصة لرؤية جيلمور.

وأضاف: "بيلي يعرف ما عليه فعله فهو لم يتدرب في هذين اليومين فقط لكن منذ البداية لا يتغير الأمر كثيرا والخصائص متشابهة للغاية. إذا لم يكن جيلمور موجودا لكان الأمر مختلفا".

وستواجه مساعي نابولي للحفاظ على الصدارة اختبارا صعبا خارج أرضه أمام إمبولي الذي خسر مرة واحدة فقط هذا الموسم ويملك ثاني أفضل دفاع في الدوري، إذ استقبلت شباكه أربعة أهداف في سبع مباريات.

وتابع: "نحن نتحدث عن فريق خسر مرة واحدة قبل فترة التوقف الدولي وفي الدقائق الأخيرة وخارج أرضه أمام منافس قوي هو لاتسيو في استاد أولمبيكو.

واختتم: "في هذه المباريات تحديدا تصبح روح التضحية بالنسبة للاعبي إمبولي سلاحا مهما لهم. لن أتنازل عن تقديم نفس الروح في هذه المباراة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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