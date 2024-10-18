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الرياضة - 08:03 - سلوت يغير رأيه في إقامة مباريات ليفربول في فترة الظهيرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:03 - سلوت يغير رأيه في إقامة مباريات ليفربول في فترة الظهيرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:03 - سلوت يغير رأيه في إقامة مباريات ليفربول في فترة الظهيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:03 مساءً - غير الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، رأيه بشأن إقامة المباريات في فترة الظهيرة وذلك بعد إصابة حارس مرمى فريقه البرازيلي أليسون بيكر، وأكد أنه يجب منح الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعض المميزات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن الحارس البرازيلي أليسون سيغيب لعدة أسابيع وذلك بعد تعرضه للإصابة أمام كريستال بالاس والتي أقيمت في الساعة 12:30 ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وذلك قبل أيام من فترة رزنامة المباريات الدولية، وهي المباراة التي أقيمت بعد أقل من 63 ساعة من مواجهة بولونيا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت قبل تلك المباراة: "إذا كانت الساعة 12:30 ظهرا توقيتا صعبا، إذن سأكون مدربا غبيا حقا لأننا نتدرب في ذلك الوقت".

ورغم ذلك وفي الوقت الذي سيغيب فيه أليسون للإصابة، غير المدرب الهولندي رأيه.

وقال سلوت:"حاولنا أن نكون حذرين معه للغاية، لكن ربما يكون الوقت مناسبا لشرح الأمر مجددا لأن العديد من الشائعات انتشرت حول تصريحي بأنني لا أمانع اللعب في الساعة 12:30، وهذا ما أظنه لأننا نتدرب في نفس الوقت".

وأضاف: "لكن ما يجب أن يفكر به الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري أنه إذا لعبت مباراة مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم لعبت يوم السبت الساعة 12:30 ربما سيكون ذلك غير مجد حينما نتعرض لإصابات".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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