بمشاركة تريزيجيه، الريان يفوز على الخور 2-1 بالدوري القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:49 مساءً - فاز فريق الريان القطري، على نظيره الخور بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري.

وتقدم الخور في الدقيقة 5 عن طريق يوهان بولي لاعب الريان بعد تسجيل هدف ذاتي في مرماه، وفي الدقيقة 9 عاد يوها بولي لكن هذه المرة لإحراز هدف التعادل لصالح الريان، وسجل هدف الفوز للريان اللاعب روجر جيديس في الدقيقة 82.

وتواجد المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق الريان القطري في التشكيل الأساسي أمام الخور قبل أن يغادر اللقاء في الدقيقة 85.

تشكيل الريان أمام الخور

ترتيب الريان والخور

وبتلك النتيجة يتقدم فريق الريان إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الخور في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

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