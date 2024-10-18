الرياضة - 07:46 - أنشيلوتي: مبابي لم يتأثر بأنباء قضية اغتصاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن لاعب الفريق كيليان مبابي "لم يتأثر" من التقارير الإعلامية السويدية التي ربطته بتحقيق في قضية اغتصاب. ونفى الفريق القانوني لمبابي هذه التقارير ووصفها بأنها كاذبة.

وقال أنشيلوتي اليوم الجمعة: "لا أهتم بالشائعات التي تأتي من خارج الفريق. اللاعب لم يتأثر على الاطلاق".

وظهرت التقارير في وسائل الإعلام السويدية بعدما قام اللاعب بزيارة ستوكهولم خلال فترة التوقف بسبب روزنامة المباريات الدولية عندما لم يتم استدعاؤه للمنتخب الفرنسي بسبب إصابة بسيطة.

وبدون توضيح المصدر، ذكرت وسائل إعلام سويدية، أن مبابي خضع للتحقيق في قضية اغتصاب مزعومة بفندق في ستوكهولم. ووصف ممثلو مبابي التقارير بأنها "غير صحيحة وغير مسؤولة". وأصدرت النيابة العامة السويدية يوم الثلاثاء بيانا ذكرت خلاله أنه تم إبلاغ الشرطة بقضية اغتصاب، ولكن لم تذكر أي مشتبه به.

ودافع أنشيلوتي عن حق لاعبه في السفر خلال فترة الأجازة.

وقال المدرب الإيطالي:"يتم برمجة أيام الأجازة له ويمكنه اختيار ما يريد القيام به. ذهبت إلى لندن لمدة يومين ولم أطلب الإذن من أي شخص".

وأصيب مبابي في الفخذ الأيسر في آخر سبتمبر الماضي. ولكنه غاب عن مباراة واحدة للريال، وعاد للمشاركة كبديل في المباراة التي خسرها الريال صفر / 1 بشكل مفاجئ أمام ليل في دوري أبطال أوروبا قبل أن يتواجد في التشكيل الأساسي للفريق في المباراة التي فاز بها على فياريال 2 / صفر في الدوري الإسباني. بعدها غاب خلال فترة روزنامة المباريات الدولية.

وتدرب مبابي مع الريال هذا الأسبوع قبل استئناف مباريات الدوري الإسباني. ويلتقي الريال مع سلتا فيجو يوم السبت المقبل.

وقال أنشيلوتي:" مبابي استغل فترة الراحة لتطوير حالته البدنية والتعافي بشكل جيد بعد الإصابة. هو سعيد وجاهز للعب وأن يلعب دورا مهما للفريق. الـ15 يوما ساعدوه لأن يصبح لاعبا مختلفا عما كان عليه قبل الراحة".