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الرياضة - 07:46 - الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات استعدادا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:46 - الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات استعدادا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات استعدادا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الإمارات، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

أقيم المران على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، وحرص خلاله مارسيل كولر على تخصيص فقرات خططية متنوعة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

كانت بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافقها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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