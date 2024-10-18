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بمشاركة خالد الدرندلي، اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالي بـ "كاف" - أخبار كلمتك

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بمشاركة خالد الدرندلي، اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالي بـ "كاف" - أخبار كلمتك

بمشاركة خالد الدرندلي، اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالي بـ "كاف" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:33 مساءً - كاف، شارك خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، في اجتماعات لجنة التدقيق المالي التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” للتجهيز للميزانية الخاصة بـ كاف.

وشارك الدرندلي ضمن لجنة التدقيق المالي والتي تضم رئيس و٦ أعضاء، في مناقشات استمرّت لعدة ساعات في حضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” منح  المغرب حق استضافة حفل توزيع جوائز CAF لعام 2024، وللعام الثالث على التوالي.

16 ديسمبر حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

  من المقرر أن تقام نسخة 2024 من جوائز CAF للأفضل يوم 16 ديسمبر 2024، وذلك من خلال قرار من المكتب التنفيذي للكاف.

يذكر أن النيجيري فيكتور أوسيمين فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في العام الماضي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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