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وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الأول بالإمارات استعدادا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

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وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الأول بالإمارات استعدادا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الأول بالإمارات استعدادا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - انتظم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي في المران الأول للفريق والذي  أقيم اليوم علي ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا بعد غد الأحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

وكان وسام أبو علي قد تخلف عن السفر مع الفريق من القاهرة إلى الإمارات، حيث توجه مباشرة من قطر إلى أبوظبي، بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام الكويت واتفق مع الجهاز الفني على السفر مباشرة من قطر إلى الإمارات دون الحضور إلى القاهرة والسفر رفقة بعثة الأهلي.

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وخاض الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي مرانه الجماعي الأول على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، في دولة الإمارات استعدادًا لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري.

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ويستهل الأهلي مشواره في بطولة السوبر المصري بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا بعد غد الأحد في الدور نصف النهائي. 

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي عقب ختام مران الفريق الأول. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

 ويلاقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق مساء بعد غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة. 

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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