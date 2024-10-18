وصول حكام بطولة السوبر المصري للإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - السوبر المصري، وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبل قليل، أطقم الحكام الدولية المصرية التي تدير مباريات بطولة السوبر المصري في الإمارات.

موعد انطلاق بطولة السوبر المصري

وتنطلق بطولة السوبر المصري في الإمارات خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك وسيراميكا كليوباترا.

حكام السوبر المصري بالامارات

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة أربعة حكام ساحة لإدارة مباريات السوبر المصري بالإمارات وهم: أمين عمر ومحمد معروف وأحمد الغندور ومحمود ناجي الي جانب عدد من المساعدين أبرزهم محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق مساء بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت وام بي سي مصر 2 بشكل حصري.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول فى أبوظبي الإماراتية الليلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا بعد غد الأحد فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي.

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