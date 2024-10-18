الرياضة - 07:08 - بالقاضية.. الأهلي يهزم الزمالك ويعبر إلى نهائي بطولة إفريقيا لليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:08 مساءً - عبر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا، عقب التفوق بصعوبة على منافسه وغريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26-25.

وتفوق الأهلي على الزمالك بالضربة القاضية، بعد هدف في الثواني الأخيرة، بواسطة عبد الرحمن فيصل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

يذكر أن فريق رجال يد الأهلي حامل لقب البطولة النسخة الماضية بعد الفور على جي إس كي الكونغولي في المباراة النهائية.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- احمد عادل- ياسر سيف- احمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.