الرياضة - 07:08 - موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والمعلقين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:08 مساءً - يزداد البحث باستمرار عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، والمقرر إقامتها مساء السبت في واحدة من المباريات المرتقبة في الدوري الإسباني، وتحديدا عندما يحل الملكي ضيفا على زملاء أسباس في ليلة إسبانية بامتياز.

ويحل نادي ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو، مساء السبت الموافق 19 أكتوبر 2024، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

الريال ضد سيلتا فيجو في الليجا

رحلة البحث عن الصدارة مستمرة من جانب ريال مدريد ونجومه المميزين، وتحت القيادة الفنية للإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويتواجد الملكي في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة.

من يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني؟

9 جولات مرت على انطلاق بطولة الدوري الإسباني شهدت تفوق الملكي في 6 مواجهات والخروج بنتيجة الفوز، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل، ولم يتعرض الفريق لأي خسارة، ويمتلك الميرينجي في رصيده 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

نادي ريال مدريد استعاد توازنه مؤخرا وتمكن من تسجيل انتصار ثمين على فياريال بنتيجة هدفين دون رد، في المرحلة التاسعة من الليجا، بعد تعادل أمام أتلتيكو في الليجا، وخسارة من ليل الفرنسي خارج الأرض بدوري أبطال أوروبا.

ما هو موقف سيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

وفي الدوري الإسباني يظل سيلتا فيجو متماسكا رغم تلقيه 4 هزائم حتى الآن، لكنه تمكن من تسجيل 4 انتصارات وتعادل في لقاء وحيد، ويمتلك في رصيده 13 نقطة يحتل بها المركز التاسع.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وستبدأ قمة الريال وسيلتا فيجو في المرحلة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني، مع حلول الساعة العاشرة مساء السبت الموافق 19 أكتوبر "توقيت القاهرة"، وهو نفس الموعد بتوقيت مكة المكرمة، وتتابعونه في الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وكما هو الحال دوما فإن قنوات بي إن سبورتس هي من تنقل مسابقات أكبر الدوريات العالمية، ومن بينها دوري الدرجة الأولى الإسباني، ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مساء السبت عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.