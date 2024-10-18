الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين أهلي جدة والخليج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:58 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق أهلي جدة والخليج بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما اليوم علي ملعب “ استاد الأمير محمد بن فهد ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج

تشكيل الخليج أمام أهلي جدة

ترتيب أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي

ويقع فريق أهلي جدة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الخليج في المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .