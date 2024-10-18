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الدوري القطري، الريان يتعادل مع الخور 1ـ1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري القطري، الريان يتعادل مع الخور 1ـ1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري القطري، الريان يتعادل مع الخور 1ـ1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:41 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الريان القطري، مع  نظيره الخور بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تقام بينهم اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري. 

وتقدم الخور في الدقيقة 5 عن طريق يوهان بولي لاعب الريان بعد تسجيل هدف ذاتي في مرماه، وفي الدقيقة 9 عاد يوها بولي لكن هذه المرة لاحراز هدف التعادل لصالح الريان. 

ويتواجد المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق الريان في التشكيل الأساسي أمام الخور. 

تشكيل الريان أمام الخور 

موعد مباراة الريان أمام الخور 

وانطلقت مباراة الريان والخور في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي الخور.  

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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