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الرياضة - 06:18 - مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:18 - مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:18 - مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:18 مساءً - بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء، اليوم الجمعة، الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والفيحاء في الجولة 7 من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «المملكة أرينا» معقل الزعيم.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والسعودية صوب أرضية ملعب «المملكة أرينا»، والذي يحتضن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونظيره الفيحاء، لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي، حيث يبحث الزعيم عن الفوز ومواصلة الانتصارات.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 18 نقطة من 6 مباريات «بالعلامة الكاملة»، حيث حقق الزعيم الفوز في الـ6 مباريات التي خاضها في دوري روشن حتى الآن.

بينما يحتل فريق الفيحاء المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 5 نقاط من 6 مباريات خاضها في دوري روشنحتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادلين و3 هزائم.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة الهلال والفيحاء، اليوم الجمعة، الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والفيحاء في الجولة 7 من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «المملكة أرينا» معقل الزعيم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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