بث مباشر، مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي إفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - كرة اليد، يبحث عشاق ومتابعو كرة اليد عن بث مباشر لمباراة النادي الأهلي أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة بالمغرب.

وتقدم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ستيفان مادسن المدير الفني، على نظيره الزمالك بنتيجة (15-13)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الدور قبل النهائي من منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في المغرب.

وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26.

الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لـ كرة اليد

وكان فريق كرة اليد بنادي الزمالك تأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد الفوز على نظيره أديدجا البنيني بنتيجة 45-26 في ربع نهائي البطولة التي تقام في المغرب من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 25 - 10، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 45-26.

يذكر، أن فريق يد الزمالك استطاع، التأهل إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز في الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام منتدى المغربي والصداقة الكاميروني وكيركوس الإثيوبي.

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