نتائج مباريات اليوم في الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - دوري القسم الثاني ب، أسدل الستار اليوم الجمعة عن مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد “المجموعة الأولى الرئيسية” في دوري القسم الثاني "ب" والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الأولى والثانية.

مباريات اليوم للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني "ب"

قوص ضد كيما أسوان 1ـ3

مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا 0ـ2

الألومنيوم ضد مكادي 2ـ1

طهطا ضد النصر للتعدين 1ـ2

الأقصر ضد المدينة المنورة 1ـ0

مباريات اليوم للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني "ب"

المنيا ضد تليفونات بني سويف 0ـ0

أسمنت أسيوط ضد الواسطي 2ـ0

مسار ضد طامية 2ـ0

مصر المقاصة ضد بني مزار 2ـ0

الفيوم ضد البداري 1ـ2

نجوم مصر ( باي )

وعلى صعيد متصل، أقيمت اليوم الجمعة 3 مباريات في الجولة الثانية من مجموعة القاهرة “المجموعة الثانية الرئيسية”، وكانت نتائجها كالتالي: فريق الشمس ضد مستقبل وطن 1ـ0 ضمن المجموعة الثالثة، الو ايجيبت ضد دياموند 0ـ1، وفريق تيم إف سي ضد البلاستيك 1ـ0 ضمن المجموعة الرابعة.

نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى

الأقصر ضد كيما أسوان 1ـ 0

النصر للتعدين ضد شبان قنا 1ـ1

مركز شباب سوهاج ضد مكادي 1ـ1

طهطا ضد قوص 0ـ0

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1

المجموعة الثانية

تليفونات بني سويف ضد الواسطي 0ـ2

أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون 1ـ2

نجوم مصر ضد مصر المقاصة 0ـ1

بني مزار ضد المنيا 0ـ2

مركز شباب طامية ضد البداري 1-1

الفيوم ( باي )

نظام التأهل إلى دوري المحترفين



اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع ناد من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب

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