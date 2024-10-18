مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:08 مساءً - أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، تنطلق يوم السبت المقبل بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التي تقام بمدينة الغردقة خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري

تستعرض كلمتك في السطور التالية مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

مواعيد مباريات منتخب مصر

الجولة الأولى: مصر وغانا - السبت 19 أكتوبر - الساعة 4:30 مساءا

الجولة الثانية: مصر وتنزانيا - الإثنين 21 أكتوبر - الساعة 3 مساءا

الجولة الثالثة: مصر والمغرب - الثلاثاء 22 أكتوبر - الساعة 3 مساءا

الدور قبل النهائي: يوم 24 أكتوبر

المباراة النهائية: يوم ٢٦ أكتوبر

منتخب مصر للكرة الشاطئية، كلمتك

حلمي مشهور يدعم لاعبي منتخب الشاطئية

وحرص اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد على التواجد في التدريبات لتحفيز اللاعبين والتأكيد على أهمية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والحصول على اللقب الإفريقي.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا الشاطئية

وأوقعت القرعة منتخب مصر للكرة الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا الشاطئية

وشارك ١٥ لاعبا فى المران وظهروا بمستوى فنى وبدنى نال رضا الجهاز الفني.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفي على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

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