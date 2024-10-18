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الرياضة - 06:01 - فخري لاكاي وقندوسي يزينان قائمة سيراميكا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:01 - فخري لاكاي وقندوسي يزينان قائمة سيراميكا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - فخري لاكاي وقندوسي يزينان قائمة سيراميكا للسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:01 مساءً - أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق، والتي تستعد لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

وتستضيف أبو ظبي الإماراتية بطولة كأس السوبر المصري 2024، وذلك بمشاركة كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي نادي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل.

ويلتقي الفائز من لقاء سيراميكا والأهلي، الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية.

قائمة سيراميكا كليوباترا للسوبر المصري

وضمت قائمة سيراميكا كليوباترا للسوبر المصري الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد بسام - محمود كوكو - علي الجابري - إسلام ريشة

الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - سعد سمير - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - جاستس أرثر - احمد رمضان - أحمد عابدين - حسين السيد - محمد فايز

الوسط: محمود زلاكة - أيمن موكا - أحمد بلحاج - أحمد قندوسي - إبراهيم محمد - إسلام عيسى - محمد صادق - محمد عادل - محمد رضا - حسين حسني - عمرو قلاوة - نور علاء.

الهجوم: فخري لاكاي - جون إيبوكا - مرولن عثمان - عباس كيوني.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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