الرياضة - 06:01 - المندوه وسليمان يجتمعان مع جوميز في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:01 مساءً - عقد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني عقب مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وحرص الثنائي على الاطمئنان من المدير الفني على الفريق قبل مواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر، وأكد المندوه وسليمان للبرتغالي جوزيه جوميز على ثقتهما في الفريق وقدرة الزمالك على حصد لقب السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.