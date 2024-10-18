الرياضة - 06:01 - مدرب نيوكاسل يعلق على تعيين توخيل مديرًا فنيًا لمنتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:01 مساءً - قال إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل، إنه لم يتم دعوته لمقابلة مع الاتحاد الإنجليزي للعمل كمدرب للمنتخب، لكنه لم يستبعد أن يتولى المهمة يوما ما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن أول أمس الأربعاء عن تعيين الألماني توماس توخيل كمدير فني للفريق خلفا لجاريث ساوثجيت، ووقع المدرب البالغ من العمر 51 عاما على عقد لمدة 18 شهرا حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وربما كان مدرب نيوكاسل هو الأوفر حظا لتولى منصب مدرب المنتخب الإنجليزي وفقا لمسيرته، لكنه حينما سئل اليوم الجمعة عما إذا كان قد تم التفاوض معه حول الأمر قال: "لا لم يحدث ذلك".

وقال هاو أيضا إنه لم يكن هناك أي تواصل من الاتحاد الإنجليزي.

وكان مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، قد أكد أنه كان هناك عشرة مرشحين تم التحدث معهم، ومنهم بعض المدربين الإنجليز.

وقال هاو إنه ممتن لأن بعض التفكير في هوية خليفة ساوثجيت قد انتهى، لكنه قال إنه قد يكون مهتما بذلك في المستقبل.

وأضاف: "لم يكن هناك من هو أكثر سعادة مني برؤية توماس توخيل يتولى المنصب، وكان ذلك جيدا لأنه كان هناك بعض التفكير، ليس بالنسبة لي، لكن يمكنك رؤية أن الأمر مزعج في بعض الأحيان حينما تقرأ ما يكتب حول ذلك".

وتابع: "كلما كان التركيز على نيوكاسل، وهو ما يهمني أيضا، كان ذلك أفضل".

وبسؤاله عن اهتمامه بالوظيفة يوما ما قال هاو:"من يعرف؟ قلت دائما إنه لا يمكنك التوقع بما سيحدث في عالم التدريب، لا يمكنك التخطيط لفترة طويلة، أنا لا أفعل ذلك".