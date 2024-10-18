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منتخب مصر بـ الأحمر أمام غانا في افتتاح أمم أفريقيا للكرة الشاطئية غدًا - أخبار كلمتك

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منتخب مصر بـ الأحمر أمام غانا في افتتاح أمم أفريقيا للكرة الشاطئية غدًا - أخبار كلمتك

منتخب مصر بـ الأحمر أمام غانا في افتتاح أمم أفريقيا للكرة الشاطئية غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - منتخب الشاطئية، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، المقرر لها الرابعة والنصف مساء غد السبت ضمن مواجهات الجولة الجولة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ بالغردقة، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا القميص الأبيض.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن مصر مؤمن نبوى المدير الإداري للمنتخب وإسلام شاكر مدير المهمات.

موعد مباراة مصر وغانا

ويستضيف منتخب مصر نظيره الغاني في الرابعة والنصف مساء السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025.

 

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وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني وطالبهم بضرورة تقديم مستوى يليق بمنتخب مصر خلال البطولة الأفريقية، والعمل على تحقيق الفوز في المباريات وتحقيق اللقب الأفريقي والتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ونقل أبو الوفا دعم ومساندة مجلس الإدارة الاتحاد بالكامل للاعبين والجهاز الفني لتشجيعهم على مواصلة المشوار حتى النهاية والفوز باللقب الأفريقي لإسعاد الجماهير المصرية.

مجموعة مصر وقائمة المنتخب في أمم إفريقيا الشاطئية

وأوقعت القرعة منتخب مصر للكرة الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفى أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفى على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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