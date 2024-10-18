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التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أعلن فريق أهلي جدة والخليج تشكيل فريقيهما في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم علي ملعب “ استاد الأمير محمد بن فهد ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين. 

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج 

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تشكيل الخليج أمام أهلي جدة 

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ترتيب أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي 

ويقع فريق أهلي جدة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الخليج في المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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