غياب بونو، تشكيل الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة خورخي خيسوس، تشكيل لاعبيه لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.

وضم تشكيل الهلال في غياب الحارس المغربي ياسين بونو كلا من.

فيما كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي؛ بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده.

وكان بونو قد تعرض للإصابة في مباراة المغرب ضد إفريقيا الوسطى بتصفيات أمم إفريقيا 2025.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن مدة غياب بونو عن الهلال تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع على أقصى تقدير.

وأوضحت الصحيفة، أن إصابة العضلة الخلفية تستغرق وقتًا أطول من بقية عضلات الساق في التعافي، وتحتاج إلى برنامج تقوية، قبل عودة المصاب إلى التدريبات والمباريات.

وتأكد غياب بونو عن مباراة الهلال أمام الفيحاء مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري السعودي.

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