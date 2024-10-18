الرياضة - 05:25 - الزمالك يستعد بقوة لمباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في ختام مران اليوم، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة فنية وتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية، استعداداً لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.