الرياضة - 05:25 - رضا سليم: الأهلي يحترم جميع المنافسين.. ودرسنا نقاط القوة والضعف لـ سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - أكد رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية زملائه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، الذي يقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن الجهاز الفني قام بتجهيز اللاعبين من خلال التركيز على كل التفاصيل، ودراسة نقاط القوة والضعف في المنافس الذي يشارك في البطولة بصفته حاملًا للقب بطولة كأس الرابطة، وأن الأهلي بشكل عام يحترم جميع المنافسين.

وأشار رضا إلى أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، خاصة أن بطولة السوبر المصري في غاية الأهمية، وتمثل أحد التحديات للجميع، مؤكدًا أن الفريق يصب حاليًّا كامل تركيزه على مواجهة سيراميكا كليوباترا، ولا ينظر إلى أي مواجهات قادمة، على أن يتم التعامل مع كل مواجهة بشكل مستقل لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء.

وأوضح: «الجهاز الفني مهتم بكل التفاصيل، وخلال فترة التوقف، تم العمل على تحسين الجوانب الخططية، وهو ما يمنحنا إضافة حقيقية، ومثل هذه المباريات تحتاج إلى الكثير من التركيز والإصرار، ونتمنى أن نكون موفقين في تحقيق الفوز، وحصد اللقب من جديد».

وأشار رضا إلى أن اللاعبين الكبار عقدوا عدة جلسات، للتأكيد على أهمية المباريات القادمة، وضرورة العمل على حصد كل البطولات، وتعاهد الجميع على تقديم كل ما يمكن، من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير، التي تمثل السند والداعم الأكبر في كل الأوقات، وتمنح الأهلي دوافع كبيرة للاستمرار في السعي نحو تحقيق أهدافه.

وأكمل: «الأهلي فريق بطولات، ويضع عينه على التتويج فقط، ورغم الظروف الصعبة التي تتمثل في بعض الغيابات، أو غيرها من الأمور الطارئة، إلا أن اللاعبين لديهم عقلية لا تتنازل عن حصد الألقاب، وهو ما نسعى إليه بداية من لقاء سيراميكا كليوباترا، وبإذن الله قادرون على إنهاء الموسم، ونحن متوجون بكل الألقاب كما حدث خلال الموسم الماضي».

وقال إن الأهلي يدخل بطولة السوبر المصري حاملا للقب لعدة مواسم متتالية، إلا أن الفريق الذي يرغب في الحفاظ على ألقابه، يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والعرق والعزيمة، وهو ما يتمتع به اللاعبون، ومع دعم الجماهير، سوف تصبح الأمور على أفضل ما يكون بالفترة المقبلة.

وشدد على أن الأهلي يضم لاعبين أصحاب شخصية قوية، ولديهم القدرة على التعامل مع أصعب الظروف، والاستمرار في حصد البطولات وتحقيق تطلعات جماهير الأهلي في كل مكان.

واختتم بأن تواجد الجماهير في مدرجات الملعب بالإمارات يمثل الكثير للاعبين، ويمنح أجواء خاصة، في ظل البطولات العديدة التي حصل عليها الأهلي وسط جماهيره ومشجعيه في كل دول العالم.