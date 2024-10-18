تريزيجيه يقود تشكيل الريان في مواجهة الخور بالدوري القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:16 مساءً - أعلن يونس علي رحمتي، المدير الفني لفريق الريان القطري، تشكيل فريقه أمام نظيره الخور في المباراة المقرر لها اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري.

ويتواجد المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق الريان في التشكيل الأساسي أمام الخور.

تشكيل الريان أمام الخور

موعد مباراة الريان أمام الخور

وانطلقت مباراة الريان والخور في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي الخور.

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