بعثة الأهلي تتجه إلى ملعب الكريكت لخوض مرانها الأول بالإمارات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:59 مساءً - توجهت بعثة النادي الأهلي إلى ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، لخوض مرانه الأول في دولة الإمارات استعدادًا لمواجهة سيراميكا بعد غد الأحد فى نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الإمارات؛ استعدادًا لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن ينطلق المران في الخامسة بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق مساء بعد غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وام بي سي مصر 2) بشكل حصري.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول فى أبوظبي الإماراتية الليلة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا بعد غدٍ الأحد في نصف نهائى كأس السوبر المحلي.

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