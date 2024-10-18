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الرياضة - 04:52 - 20 يومًا من الإثارة تنتظر ليفربول.. محمد صلاح أمام 7 تحديات صعبة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:52 - 20 يومًا من الإثارة تنتظر ليفربول.. محمد صلاح أمام 7 تحديات صعبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:52 - 20 يومًا من الإثارة تنتظر ليفربول.. محمد صلاح أمام 7 تحديات صعبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:52 مساءً - سيكون أمام ليفربول ونجمنا المصري محمد صلاح 20 يوما من الإثارة والمتعة، عندما يخوض 7 مواجهات لا تعرف الاستهتار أو النزول عن القمة.

ويعتلي نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 7 مواجهات، برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وآرسنال أصحاب المراكز الثاني والثالث.

ليفربول خاض 7 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز في 6 وخسر واحدة فقط، وهو يأمل في مواصلة المشوار المميز تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت.

محمد صلاح نجم ليفربول

7 مباريات قوية في انتظار ليفربول وصلاح

وخلال 20 يوما سيكون أمام صلاح تحديات كبرى، بداية من مواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل في المرحلة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

بعد ذلك سيكون أمام ليفربول اختبارا صعبا آخر عندما يحل ضيفا على لايبزيج يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

بعد اختبار دوري الأبطال، سيعود ليفربول لملاقاة آرسنال في قمة الأسبوع التاسع بالدوري الإنجليزي يوم 27 أكتوبر الجاري، على ملعب الإمارات.

محمد صلاح نجم ليفربول

الاختبار الجديد لنادي ليفربول سيكون في دور الستة عشر ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمام برايتون على ملعب الأخير يوم 30 أكتوبر.

يعود ليفربول من جديد لخوض مباراة قوية أمام برايتون، لكن في الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 2 نوفمبر، على أن يخوض مواجهة جديدة يوم الثلاثاء الخامس من الشهر نفسه أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري الأبطال.

كما يستضيف ليفربول يوم 9 نوفمبر المقبل، نظيره أستون فيلا في المرحلة رقم 11 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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