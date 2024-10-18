الرياضة - 04:52 - ميسي يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:52 مساءً - لا يستبعد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونقلت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن ميسي قوله، اليوم الجمعة "أحاول ألا أستبق الأحداث. أركز على الاستمتاع بكل يوم. عندما يحين الوقت، سنرى. لا أحب التسرع في الأمور. آمل أن أتمكن من الاستمرار في الأداء على هذا المستوى لأن ذلك يجعلني سعيدا".

وجاء حديث ميسي "37 عاما"، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها خلال مونديال 2022 بقطر، خلال حضوره حفلا خاصا من أجل تكريمه باعتباره اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ الساحرة المستديرة.

وأكد ميسي، الذي يلعب حاليا في صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه يركز أكثر على البقاء في أفضل حالاته بدلاً من التفكير بشأن مستقبله الكروي.

شدد الساحر الأرجنتيني "أركز أكثر على الشعور بالرضا الآن، والتأكد من أنني سعيد وألعب بشكل جيد.سواء كنت سألعب في كأس العالم 2026 أم لا.. سنرى عندما يحين الوقت".

وأكد لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق أيضا أنه "لم يأت إلى الولايات المتحدة من أجل الاعتزال".

وأوضح ميسي "جئت للمساعدة في بناء شيء مميز مع هذا النادي. لقد كنت محظوظا بالتتويج بمزيد من الألقاب، ومازلت متعطشا للمزيد".

وتوج ميسي بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وقاد الفريق الإسباني لحصد لقب الدوري الإسباني 10 مرات بين عامي 2005 و2021، علما بأنه فاز بجائزة الكرة الذهبية، التي يتم منحها لأفضل لاعب في العالم، 8 مرات.