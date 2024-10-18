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الرياضة - 04:35 - كواليس مران الزمالك اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز في السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:35 - كواليس مران الزمالك اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز في السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:35 - كواليس مران الزمالك اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز في السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية متنوعة، في بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وخاض اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة كل من جواو ميجيل و ماريو تومليانوفيتش مدربي الأحمال بالفريق، من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.

كما قاد لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية لكل من محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأبيض خلال مران اليوم الجمعة.

وركز فيسنتي على تدريبات سرعة رد الفعل، ولعب الكرة بالقدم تحت ضغط، بجانب التعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة، والتعامل مع العرضيات.

وخصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة فنية، وركز الجهاز على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية استعداداً لمباراة بيراميدز.

وقام جوميز ومعاونوه بإيقاف التدريبات أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات.

وتواجد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، وأحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي المجلس في الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، لحضور مران الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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