الرياضة - 04:35 - الزمالك يكشف آخر تطورات حالة نبيل عماد دونجا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - أدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأخير، ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز "دونجا" للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.