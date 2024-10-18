الرياضة - 04:35 - مصطفى الزناري ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لكأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - انتظم مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وكان اللاعب يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك الزناري في التدريبات البدنية والفقرة الفنية بصورة طبيعية، قبل مواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.