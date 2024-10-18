أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة سيلتا فيجو، المقرر أن تجمع الفريق غدا السبت في الجولة العاشرة في إطار منافسات الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، غدا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

تعد قناة بي إن سبورت، هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و سيلتا فيجو القادمة في مسابقة الليجا نسخة 2024 /2025، باعتبارها الشبكة الوحيدة المتعاقدة مع رابطة الليجا الإسبانية، لنقل منافسات الدوري الإسباني مباشرة.

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