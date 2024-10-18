الرياضة - 03:52 - حدث تاريخي في بطولة كأس السوبر المصري 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:52 مساءً - تشهد بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم 2024، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا حدثًا غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

ولأول مرة في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري ستقام مباريات البطولة على ملعبين، وهما ملعب محمد بن زايد وملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويوم الأحد المقبل، ستقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي على أرضية ملعب آل نهيان، بينما تقام مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن نفس الدور على ملعب محمد بن زايد.

ويستضيف ملعب آل نهيان مباراة المركزين الثالث والرابع، وستقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري على أرضية ملعب محمد بن زايد، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري.