الرياضة - 03:31 - موعد مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - موعد مباراة آرسنال وبورنموث.. يبحث عشاق الكرة الأوروبية والإنجليزية عن موعد مباراة آرسنال وبورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء خلال السطور التالية، موعد مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق الجانرز والبريميرليج.

آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا، على بورنموث، وهو في جعبته 17 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وذلك من 7 مباريات خاضها «الجانرز» في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين.

بينما يحتل فريق بورنموث المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 8 نقاط من 7 مباريات خاضها في البريميرليج حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم.

موعد مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وحددت رابطة «البريميرليج»، مساء غد السبت، الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، ليكون هو موعد مباراة آرسنال وبورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «فيتاليتي».

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.