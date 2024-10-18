نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يناقش مع نظيره السعودى إنشاء صندوق عقارى مشترك - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

البنتاجون يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 03:31 - موعد مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:31 - موعد مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:31 - موعد مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - موعد مباراة آرسنال وبورنموث.. يبحث عشاق الكرة الأوروبية والإنجليزية عن موعد مباراة آرسنال وبورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

آرسنال وولفرهامبتون

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء خلال السطور التالية، موعد مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق الجانرز والبريميرليج.

آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا، على بورنموث، وهو في جعبته 17 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وذلك من 7 مباريات خاضها «الجانرز» في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين.

مان سيتي ضد آرسنال

بينما يحتل فريق بورنموث المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 8 نقاط من 7 مباريات خاضها في البريميرليج حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم.

موعد مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وحددت رابطة «البريميرليج»، مساء غد السبت، الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، ليكون هو موعد مباراة آرسنال وبورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025.

آرسنال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «فيتاليتي».

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:19 - وقوع شهداء وجرحى.. قصف إسرائيلي يستهدف خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق