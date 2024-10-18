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منتخب تونس يرفض رحيل البنزرتي - أخبار كلمتك

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منتخب تونس يرفض رحيل البنزرتي - أخبار كلمتك

منتخب تونس يرفض رحيل البنزرتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:30 مساءً - يتمسك الاتحاد التونسي لكرة القدم باستمرار المدرب المخضرم، فوزي البنزرتي، في مهمة المدير الفني لنسور قرطاج.

وبحسب موقع "فووت 24" التونسي، فإن فوزي البنزرتي أبلغ كمال إيدير رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم برغبته في الاستقالة من تدريب منتخب بلاده.

وأوضحت التقارير أن رئيس الاتحاد التونسي، كمال إيدير، تمسك بخدمات البنزرتي وطاقمه الفني.

وتعادل منتخب تونس أمام جزر القمر بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب تونس قد تعرض للهزيمة على يد جزر القمر بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من التصفيات ذاتها.

وسيخوض منتخب تونس مباراتين حاسمتين في شهر نوفمبر القادم، إذ سيواجه منتخبي مدغشقر وجامبيا لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة بعد مرور 4 جولات من التصفيات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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