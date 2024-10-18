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الرياضة - 03:17 - جوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للحديث عن مباراة الزمالك وبيراميدز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:17 - جوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للحديث عن مباراة الزمالك وبيراميدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:17 - جوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للحديث عن مباراة الزمالك وبيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:17 مساءً - يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الرابعة عصر غداً السبت بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت مصر في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، للحديث عن لقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويخوض الفريق مرانه الثاني اليوم بالإمارات في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مصر على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، والذي استضاف مران الفريق بالأمس.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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