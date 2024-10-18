الرياضة - 03:09 - «سيدات سلة الأهلي» يواجه مدينة نصر بدوري المرتبط اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم، أمام فريق مدينة نصر ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً، على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر، ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة من أجل حصد اللقب.

وحرص طارق خيري، المدير الفني، على عقد جلسة مع لاعبات الفريق، لمراجعة النواحي الخططية والتكليفات الخاصة بالمباراة.

ومن المقرر أن يواجه فريق 16 سنة المرتبط نظيره فريق مدينة نصر في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة حسن مصطفى.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة علي فريق الطيران بنتيجة 101-38 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.